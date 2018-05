"België, ga niet naar opening WK" Human Rights Watch 16 mei 2018

Human Rights Watch vraagt de regering-Michel om geen ministers of andere officials af te vaardigen naar de openingsceremonie van het WK voetbal. "Ik weet dat de Belgische regering, net als veel andere landen, bezorgd is over de crisis in Syrië", zegt directeur Minky Worden. "Wij roepen hen op om niet naar de openingsceremonie te gaan, tenzij Rusland optreedt tegen de gruweldaden en chemische aanvallen in Syrië." Binnen de regering-Michel valt te horen dat de kwestie nog niet besproken is. De kans dat er officials naar de opening worden gestuurd, wordt echter reëel genoemd.