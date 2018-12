'Belgian Federation of Football Agents' vandaag voorgesteld 06 december 2018

Vandaag wordt in Zaventem de BFFA voorgesteld, de Belgian Federation of Football Agents, of de beroepsvereniging van voetbalmakelaars. De vakvereniging is een antwoord van de makelaars op het voetbalschandaal waarbij onder meer het functioneren van de makelaars zwaar onder vuur kwam te liggen.

