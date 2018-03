"Belgen zijn geen favoriet" Paolo Bettini 17 maart 2018

Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet horen volgens ex-winnaar Paolo Bettini (43) niet bij de favorieten om Milaan-Sanremo te winnen. "Ik vind Gilbert in niet zo'n grote vorm verkeren", zegt Bettini. "Of hij moet zich goed verstopt hebben. Ik geloof niet dat hij op de Poggio het verschil kan maken. Daarvoor had ik graag een andere Gilbert gezien."

Van Avermaet dan?

"Greg gaat weer een geweldige beklimming van de Poggio rijden. Daar heeft hij de benen voor. Hij kan het hele peloton uit elkaar rijden. Wat niet wil zeggen dat hij gaat winnen. Winnen zit ook in het hoofd. En vaak zijn z'n benen sterker dan zijn hoofd. Ik vind hem een heel goede renner. In een klein groepje kan hij winnen. Maar ik twijfel." (MG)

