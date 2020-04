Exclusief voor abonnees "Belangrijke testcase" 'Neighbours' start toch opnieuw op 24 april 2020

De bekende Australische soap 'Neighbours' ('Buren') gaat na een coronapauze van een maand wel weer aan de slag. Maandag worden de opnamen hervat. De meeste scènes werden herschreven, zodat acteurs op anderhalve meter van elkaar kunnen blijven. De studio wordt ook in vier zones verdeeld, waar telkens maar drie acteurs en een beperkt aantal crewleden aanwezig mogen zijn. Wie koorts heeft, komt er niet in. Acteurs worden niet meer geschminkt, actrices nog wel. "De heropstart bij 'Neighbours' is een belangrijke testcase, die door de hele soapwereld met argusogen wordt gevolgd", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Wij volgen met belangstelling hoe alles in beeld zal komen." Ook Wim Feyaerts, creative producer van 'Familie', is benieuwd. "Als binnenkort blijkt dat we mits extra veiligheidsmaatregelen opnieuw kunnen opnemen, zullen we dat doen. Al is social distancing op een set niet evident. We zullen scène per scène bekijken of er aanpassingen nodig zijn." (HL)

