"Bekijk mij eens. Wat denk je? Ben ik veranderd?" PERSCONFERENTIE NET NA VRIJLATING 10 december 2018

Jean-Louis Denis noemde de gevangenis van Itter net na zijn vrijlating "een omgeving waar mensen psychologisch gefolterd worden". Zichtbaar vermagerd en met een traditionele islamitische thobe aan - een zwart, lang kledingstuk over zijn kledij - hield hij er zaterdag rond 11 uur een geïmproviseerde persconferentie. "Omdat moslims dingen zeggen die jullie niet bevallen, worden ze beschouwd als terroristen en in de cel gestopt. Zelf heb ik ook vijf jaar op deze afdeling gezeten. Een omgeving waar mensen psychologisch gefolterd worden. Waar ze verwoest worden. En dat levert het tegenovergestelde op van wat jullie willen bereiken. Het versterkt mensen alleen maar in hun overtuiging. Want bekijk mij eens. Wat denk je? Ben ik hier veranderd?" De afdeling waar Denis naar verwijst, is de Deradex-afdeling, een zwaar beveiligde vleugel in de gevangenis van Itter die bestemd is voor geradicaliseerden. Acht gedetineerden van die vleugel, onder wie Denis zelf, sleepten vorige maand de Belgische staat voor de rechter om de omstandigheden daar aan te klagen. Ze mogen niet deelnemen aan activiteiten of de wandeling op de binnenplaats - sommigen zeggen al jaren de zon niet te hebben gezien - en kunnen geen psycholoog raadplegen. "We vragen niet dat de gevangenen worden vrijgelaten of uit de Deradex-afdeling mogen", zegt advocaat Nicolas Cohen. "Maar wel dat de rechtstaat zou worden bevestigd." (IBO/BKH)

