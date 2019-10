Exclusief voor abonnees "Bekerpartij tegen Oostende is hoogtepunt voor de club" Wietse Jacobs - BBC Lommel 17 oktober 2019

Basketbal

Beker van België

Zaterdagavond is er de topaffiche voor de Beker van België. BBC Croonen Lommel krijgt Oostende op bezoek. Heel Lommel is er al weken mee bezig en hoewel driepuntspecialist Wietse Jacobs in het verleden met Cuva Houthalen en Limburg United al eens tegen de kustploeg kon spelen blijft het toch een speciale wedstrijd.

