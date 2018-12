"Begroting wordt grote test" Prof Herman Matthijs 10 december 2018

00u00 0

"De stemming over de begroting wordt de grote test", zegt begrotingsspecialist Herman Matthijs. "Ze moet voor het einde van het jaar gestemd worden. Het ontwerp - dat samen met de N-VA is opgesteld - zit nu bij de commissies. Als dat aan het parlement wordt voorgesteld, ga ik ervan uit dat de N-VA het steunt. Dan hebben we een begroting 2019. Dat betekent ook dat Michel II een begroting laat goedkeuren van Michel I. Een tweede mogelijkheid is dat de regering eerst gaat praten met de groenen en de socialisten, en dan een nieuwe begroting indient. Kris Peeters zegt nu al dat er accenten verlegd gaan worden. Gaat de N-VA dan nog meedoen? De begroting is de facto een vertrouwensmotie. Als je die niet door het parlement krijgt, is het gedaan. Dan zijn het federale verkiezingen in februari en in mei de Europese en Vlaamse: een zware financiële kost voor de partijen." (PhG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN