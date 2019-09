Exclusief voor abonnees "Begrijp dat we ongeloofwaardig overkomen" LUCKASSEN 23 september 2019

00u00 0

Hij had een half mirakel aan zijn voet. Bijna scoorde debutant Derrick Luckassen op het uur de 1-2 voor Anderlecht, maar Simon Mignolet keerde zijn poging. "Ik besloot om de bal in één keer te nemen en raakte 'm ook goed. (zucht) Alleen ging hij recht op de keeper af." Weg kansje op een stunt. Al wist de Nederlandse verdediger zelf ook wel dat het een hold-up zou geweest zijn. "Want Club had jongens voorin die maar bleven gaan. Iedereen zag dat het langs onze kant niet goed was. Nochtans lag er ruimte die we konden benutten, maar onze tweede bal was de hele wedstrijd slecht."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis