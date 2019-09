Exclusief voor abonnees "Begrijp dat coach me wisselde" JANUZAJ VERVANGEN IN 56' 07 september 2019

Een gemiste kans. Terwijl Adnan Januzaj op het WK wél zijn kans in de basis greep, stelde hij tegen San Marino teleur. Dat besefte de aanvaller maar al te goed. "Ik leed weinig balverlies, maar een speler zoals ik moet beslissender zijn", toonde Januzaj zich zelfkritisch. "Het probleem was dat ik niet gewend ben om op deze positie te spelen. Ik heb meer wedstrijden nodig om er mijn draai te vinden. Na rust liep het iets beter." Veel tijd kreeg Januzaj evenwel niet meer. Na amper 56 minuten haalde de bondscoach hem naar de kant. "Ik begreep dat de coach me zo vroeg wisselde", knikte hij. "Maar goed, dit zijn momenten waar ik uit kan leren. Zo maak je progressie. Na een wedstrijd zoals deze moet je mentaal sterk blijven. De volgende keer zal ik proberen om veel beter te doen." (NP/VDVJ)

