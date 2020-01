Exclusief voor abonnees "Begonnen met Micky Mouse-racket" 14-jarig Belgisch talent Costoulas: 27 januari 2020

"Ze is hier om te leren", zei haar coach Thierry Van Cleemput. De les in de eerste ronde van het juniorentoernooi duurde welgeteld 45 minuten voor de 14-jarige Sofia Costoulas. 1-6, 0-6 tegen het tweede reekshoofd, de zeven maanden oudere maar veel stevigere Robyn Montgomery. "Het was heel leuk", zei Costoulas tegelijk ontwapenend, perfect tweetalig en professioneel. "Ik had haar wel zo sterk verwacht, want ze is het nummer zeven van de wereld. Maar het toernooi is echt heel fijn, je voelt je bijna een profspeelster hier." Dat is het ultieme doel van de Limburgse tiener, die Serena Williams als idool noemde en traint op de Justine Henin Academy. "Ik wil grandslamtitels winnen en nummer één van de wereld worden", biechtte ze haar dromen op. Tien jaar geleden begon ze aan die droom te werken. "Toen ik vier was, zag ik in een winkel een racket hangen, een rode racket van Micky Mouse, en daarmee ben ik thuis tegen de muur beginnen kloppen", lachte Costoulas. Ondertussen klopt ze er niet naast en draagt ze de hoop van de Belgische tennisgemeenschap. "Ze heeft enorm veel talent", wist Van Cleemput. "Maar er is nog werk op de plank." (FDW)

