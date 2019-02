"Beginnersfoutje" PVDA-raadslid stemt vóór verhoging zitpenningen 01 februari 2019

Opmerkelijk resultaat bij de stemming over het nieuwe huishoudelijk reglement op de Vilvoordse gemeenteraad. PVDA stemde mee met de meerderheid, terwijl er een betwiste verhoging van de zitpenningen met 40% (van 150 naar 210 euro per sessie, red.) in was opgenomen. Nochtans is 'politiek geldgewin' een stokpaardje van de radicaal-linkse partij. De andere oppositiepartijen, waaronder N-VA, dat sprak van de 'Eigen portefeuille eerst-coalitie', stemden wel tegen. Sander Barrez (26), de eerste PVDA-verkozene in Vilvoorde ooit, gaf toe dat hij een fout heeft gemaakt. "Op de agenda stond niets vermeld over de verhoging van de zitpenningen. 'Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad': meer info krijg je niet. Ik ging ervan uit dat dit een formalistische stemming was waar je eigenlijk niet tegen kon zijn. Een beginnersfout die ik niet meer zal maken. Dat leergeld hebben we nu betaald." (DBS)

