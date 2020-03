Exclusief voor abonnees "Beetje wijn lost veel op" 16 maart 2020

00u00 0

De prijs van de creativiteit gaat naar Dries Mertens, wonend in Italië, het land in lockdown door de coronacrisis. Hij ging in Napels voor een fitnesssessie op zijn terras en gebruikte daarvoor een magnumfles rode wijn. "Mijn belangrijkste advies in het leven: een beetje wijn is de oplossing voor veel problemen." Zaterdag werd Mertens ook al opgemerkt toen hij tussen de luxewoonwijk Posillipo en de promenade van de Lungomare aan het joggen was, inclusief pet en mondmasker. Vanop enkele balkons werd hij herkend en aangemoedigd, onder meer met "Ciro!" ('jongen'), zijn koosnaam bij de Napolitanen. Mertens werd op de voet gevolgd door zijn echtgenote Kat Kerkhofs en hun hond Juliette.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis