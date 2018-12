"Beetje verwacht dat ik niet ging winnen" VAN AVERMAET ■ 3DE 06 december 2018

"Teleurgesteld? Neen. Ik had het een beetje verwacht dat ik niet ging winnen. Mijn prestaties waren nu eenmaal minder dan de vorige jaren", aldus Greg Van Avermaet. "We wisten vooraf dat het een open strijd zou worden, maar Campenaerts is voor mij wel een verrassende winnaar. 't Was niet de eerste naam die in mij opkwam. Al respecteer ik natuurlijk zijn prestaties. Internationaal heeft hij nogal wat getoond. Eerst die Europese titel en dan naast Tom Dumoulin en Rohan Dennis op het WK-podium. Niet de minsten. Campenaerts heeft de trofee dus zeker niet gestolen." (XC)