"Beetje mijn ploeg die gewonnen heeft" Oud-voorzitter Vanden Stock 16 april 2018

00u00 0

Voormalig voorzitter Roger Vanden Stock woonde de topper tegen Club Brugge bij, één rij achter de nieuwe voorzitter Marc Coucke. "Na de reguliere competitie ben ik vijf weken op wintersport naar Meribel vertrokken", aldus Vanden Stock. "Ik ben pas terug van vandaag (gisteren,red.) en zag dus nog geen wedstrijd in deze play-offs. Ja, ik ben wel fier vandaag, want dit is toch een beetje de ploeg van mij en Herman Van Holsbeeck die gewonnen heeft tegen het ongenaakbaar geachte Club Brugge. Ja, ik geloof wel in een scenario als met Weiler vorig jaar, maar voetballend dan wel op een andere manier." Over het ontslag van Herman Van Holsbeeck wilde Vanden Stock niet veel kwijt. "Wie mij kent, zal wel weten hoe ik hierover denk." (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN