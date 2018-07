"Beetje gefrustreerd over tegengoals" Leko 30 juli 2018

00u00 0

Zwart randje aan de ruime zege van Club: de twee tegentreffers. In drie minuten tijd halveerden Ocansey en Luis Garcia - vanop de stip - het verschil. Tijdens het kampioenenjaar toonde Ivan Leko zich, ondanks de suprematie, al meermaals kritisch voor de defensieve discipline van zijn ploeg. Gisteren deed hij dat opnieuw. "Soms willen we het te mooi doen achterin", jammerde de coach. "Ik ben niet zo voor romantiek. Kijk, aanvallen en scoren is goed, maar iedereen moet op elk moment van de match ook de wil tonen om te verdedigen. Daarom ben ik een beetje gefrustreerd over die twee tegengoals." Bij de Kroaat overheerste wel de blijdschap om de vlotte zege. "Ik zag bij momenten een goede balcirculatie en veel kansen. Toch zitten we nog ver van ons topniveau, maar dat is logisch na amper zes weken voorbereiding." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN