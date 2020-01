Exclusief voor abonnees "Beelden 'Schumi' aangeboden voor 1 miljoen pond" 22 januari 2020

Krijgen we binnenkort Michael Schumacher (51) te zien? De Britse krant 'The Mirror' weet dat er op dit moment recente foto's van de zevenvoudige F1-wereldkampioen worden aangeboden voor 1 miljoen pond. De beelden zouden door een onbekende uit Schumachers huis in Genève gestolen zijn. Zijn vrouw Corinna heeft de politie en een leger advocaten ingeschakeld om de zaak te behandelen. Sinds zijn ski-ongeval eind 2013 is de familie bijzonder karig met details over de gezondheidstoestand van de Duitser. Er gaan geruchten over stamceltherapie in Parijs rond, maar officieel onthouden de Schumachers zich van elke vorm van commentaar. (DMM)