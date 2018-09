"Bedorven mentaliteit na rust" Mpoku 03 september 2018

00u00 0

Frappant hoe Standard zijn dominantie in de eerste helft na de rust zag verschrompelen tot een gruwelscenario in de slotfase. De spelers wezen naar zichzelf. Paul-José Mpoku zag maar één verklaring: "Onze mentaliteit in de tweede helft was bedorven. Daarom zijn we in elkaar gezakt." Onbegrijpelijk gezien Preud'homme bij de rust in de kleedkamer net gewaarschuwd had om niet te verslappen. Mpoku: "We moesten scherp blijven. Om op Eupen te winnen volstaat talent niet. We deden het ook goed in de eerste helft, maar lieten dan al na om de match dood te maken. Na rust ontbrak de furie, dat hebben we cash betaald." Ook Senna Miangue, die zijn debuut voor Standard in de basis maakte en in de eerste helft op links met enkele rushes opviel, wees naar de mentaliteit: "We zijn de tweede helft met de verkeerde instelling gestart, dan kan het misgaan. We hadden agressiever moeten zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN