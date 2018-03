'Beast From The East' maakt duizenden slachtoffers 06 maart 2018

Zeesterren zover je kan kijken: dat is de tol van het ijskoude winterweer van de afgelopen dagen in Engeland. Duizenden aangespoelde diertjes konden niet op tegen 'The Beast From The East', zoals de winterstorm er werd genoemd. Het strand van Ramsgate, in Kent, vormt het triestige decor van deze macabere scène. Het zand ligt bezaaid tot in Broadstairs, meer dan drie kilometer verderop. Volgens de 'Marine Conservation Society' is een combinatie van extreme kou en de uitzonderlijke diepte van de stormgolven de oorzaak. Natuurfotografen zijn geshockeerd door het tafereel. "Gelukkig zijn er veel en kweken ze 'als konijnen', maar dit is zo triest", klonk het bij één van hen.

HLN