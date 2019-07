Exclusief voor abonnees 'BDW-de-informateur staakt, BDW-de-burgemeester gaat naar Colombia. Moeten we dat normaal vinden?’ Onze opinie | Jan Segers Jan Segers

02 juli 2019



Vertrek gerust voor een week of drie op reis. Groot is de kans dat u bij uw terugkeer niets gemist zult hebben, toch niet als het om de vorming van nieuwe regeringen gaat. Daar is namelijk geen haast bij, zo florissant is de toestand van het land. De koninklijke opdracht van de federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte is gisteren verlengd wegens gebrek aan succes. Minstens tot 29 juli gaan ze nog even door op het lichtend pad, het verkeerde spoor. De Vlaamse informateur is zijn eigen keizer. Bart De Wever heeft eigenmachtig beslist dat hij deze maand de pauzeknop indrukt. Volgens hem heeft het geen zin om op Vlaams niveau het gaspedaal in te drukken zolang niet duidelijk is wat de plannen zijn op het federale niveau. Dat is, voor een N-VA die België liever kwijt dan rijk is, een hoogst merkwaardige redenering. Maar u en ik worden geacht om mee te gaan in die logica. Ik doe mijn best, maar mij lukt het niet. U?

