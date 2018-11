"Batshuayi is een zekerheid op succes" Boezemvriend Kage 17 november 2018

Straf. Straffer. Strafst. Michy Batshuayi. Twaalf doelpunten in amper 827 minuten als Rode Duivel: niemand doet beter. Ook internationaal scoort Batsman goed: slechts drie nog actieve topspitsen zaten sneller aan twaalf treffers voor hun nationale ploeg, Batshuayi doet even goed als Neymar - wauw. En zeggen dat de aanvaller bij Valencia nauwelijks indruk kan maken. Bij de Rode Duivels-fans heerst evenzeer onzekerheid: kan Batshuayi Romelu Lukaku op langere termijn vervangen? "Ja!", meent boezemvriend Hervé Kage, die zelf in Turkije voetbalt. "Tuurlijk is Lukaku wereldtop, maar Michy is op zijn manier ook geweldig. Zo scoort hij altijd en overal - tegen IJsland bewees hij dat andermaal. Weet je, Michy is mentaal zo sterk dat hij nooit twijfelt. Zelfs als hij 20 kansen mist, denkt hij dat nummer 21 wel binnengaat. Zo een mentaliteit heb je nodig."

