"Batshuayi blijft als een van de drie spitsen van Chelsea" 17 augustus 2019

De deur voor een transfer blijft dicht. Ook voor de dromers die hem graag op huurbasis bij Anderlecht zien. Frank Lampard, coach van Chelsea, benadrukte gisteren nogmaals dat Michy Batshuayi deel uitmaakt van zijn plannen. "Michy blijft hier als een van onze drie spitsen", zei de clublegende. "Het is een belangrijk jaar voor hem. We hebben drie spitsen, maar Michy zal zijn kansen krijgen." Er hangt wel een 'maar' aan vast. Zijn trainer verwacht meer van hem op training. Meer aandacht, meer sérieux en minder op intuïtie. "Met Tammy Abraham en Olivier Giroud vecht hij voor een plaats." Vorige zondag, op Old Trafford, zat Batshuayi in de tribune. Onder andere AS Roma informeerde naar zijn diensten, maar kreeg een kordaat antwoord: dat hij blijft. Tegen Leicester (zondag om 17.30u) hoort Batshuayi tot de kern van 20. Dennis Praet mag zich opmaken voor zijn debuut bij The Foxes. (KTH)

