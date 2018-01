'Bartel in het wild' Jani en Imke Courtois openen tweede seizoen 00u00 0

Er komt een tweede seizoen van 'Bartel in het wild', dat nog dit voorjaar op VIER te zien zal zijn. Jani Kazaltzis (38) en Imke Courtois (29) bijten de spits af in de eerste aflevering. Imke mag op de luchthaven al meteen een eerste beproeving doorstaan - haar vliegangst overwinnen - want Bartel Van Riet reist met hen naar Panama. Jani houdt dan weer niet van tenten, en ook niet van hotels. Hij is koffieverslaafd, veel met zijn gsm bezig en heeft hoogtevrees. Op een godvergeten eiland in Centraal-Amerika moeten Bartel en zijn gasten 72 uur zien te overleven. De hitte en het gebrek aan zoet water en een stevige maaltijd hakken er behoorlijk hard in, zo blijkt. 'Bartel in het wild' start binnenkort op VIER. (MC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN