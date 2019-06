Exclusief voor abonnees "Bart De Wever is de Messi van de politiek" 22 juni 2019

"Dries Van Langenhove, die in verdenking wordt gesteld voor het overtreden van de racismewet, was deze week wel heel prominent aanwezig in mijn krant. Ik ken zijn dossier niet en ik weet niet wat hij al dan niet heeft mispeuterd, maar ik ben zeker geen fan van de man. Jongeren vinden Van Langenhove 'een coole gast, want die doet mee aan cantussen'. Vandaar dat hij ook zoveel stemmen heeft gehaald. Maar als je dat eerste laagje er afkrabt, zie je minder fraaie dingen. Nu, ik vind het bijzonder arrogant van Open Vld en de andere partijen om meteen te stellen dat ze nooit met Vlaams Belang zullen samenwerken. De traditionele partijen hebben zo weinig stemmen gehaald dat mensen zich vandaag afvragen waar zij nog het recht halen om dergelijke eisen te stellen. De politiek is een schaakspel en Bart De Wever is daar een absolute meester in. Hij is de Messi van de politiek. Als Messi een bal krijgt, weet hij meteen of hij naar links of rechts moet, waardoor de verdediging altijd te laat komt. De Wever is zijn tegenstander ook altijd twee stappen voor. Hij heeft de verkiezingen verloren en hij heeft niet genoeg aan het Belang alleen, maar ik vermoed ook dat hij niet écht met die partij wil samenwerken. Alleen praat hij er nu uitvoerig mee, zodat hij straks - als het misloopt - de schuld op de anderen kan steken."

