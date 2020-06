Exclusief voor abonnees "Barbecues en buffetten doen we voorlopig niet" Eva-Pilar Duran | Cateraar 25 juni 2020

Eva-Pilar Duran (36) baat samen met haar man al twaalf jaar de traiteurzaak Peper en Zout uit in Gent. Na een gedwongen coronapauze van vier maanden zijn ze klaar om weer feesten te verzorgen. "Wij hadden het geluk dat we konden terugvallen op onze winkel, waar we naast onze bereide gerechten ook kaas, charcuterie en broodjes verkopen. In de lockdown zijn we altijd opengebleven", vertelt Eva. "Daarnaast zijn we gespecialiseerd in feesten tot 150 mensen. Wij zijn niet de grootste en daardoor hebben we geluk met de versoepelingen. In juli kunnen we feesten organiseren voor 50 mensen, en vanaf augustus mogen het er meer zijn. Onze eerste opdracht is op 3 juli bij klanten thuis, met tien of misschien wel vijftien couverts. Ik ben eigenlijk al wat zenuwachtig, het is al zo lang geleden."

