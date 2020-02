Exclusief voor abonnees "Band tussen dokter Ferrari en Fuglsang & Lutsenko? Roddels" Vinokourov 05 februari 2020

Na Michele Ferrari zelf heeft ook Astana-baas Alexandre Vinokourov in 'L'équipe' gereageerd op de vermeende banden tussen zijn team en de gecontesteerde en geschorste Italiaanse dopingarts. "Alles is gebaseerd op absurde geruchten." Deense en Noorse media linkten Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko enkele dagen geleden aan Ferrari. Ze baseerden zich daarbij op een 24 pagina's tellend geheim rapport van de onafhankelijke antidopingorganisatie CADF. "Het verhaal klopt niet", aldus 'Vino'. "Hoe kan iemand zich inbeelden dat Ferrari ongezien met ons zou kunnen meelopen in de Ronde van Catalonië? (wat wordt beweerd in het rapport, red.) Iedereen in het peloton zou hem herkennen. Alle teams verbleven ook in hetzelfde hotel. En waarom zou Ferrari naar die wedstrijd komen als zowel Jakob als Alexey er niet aan de start verschenen? Het zijn uit de lucht gegrepen roddels. We zijn niet gecontacteerd door het CADF, maar zijn uiteraard wel bereid tot samenwerking met hen en de UCI om de waarheid in deze hele zaak aan het licht te brengen." (DMM)

