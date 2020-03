Exclusief voor abonnees "Balie moet uitspraken publiekelijk veroordelen" Advocate Mieke Van den BroEck 09 maart 2020

Advocate Mieke Van den Broeck vindt het hoog tijd dat de balie zich écht inzet voor de rechten van vrouwelijke leden, "onder meer door de uitspraken van Mary publiekelijk te veroordelen". Dat schrijft ze in een open brief. "Een zeker machismo lijkt in het DNA van ons beroep te zitten", klinkt het nog. Hoewel de meeste advocaten intussen vrouw zijn, zijn volgens haar "seksuele intimidatie, flauwe seksistische moppen en all male panels dagelijkse kost aan de balie". Aansprekingen met "schatje" of een zoveelste opmerking over de lengte van een rok noemt Van den Broeck evenmin uitzonderlijk. Tot slot verwijst ze naar onderzoek door de Brusselse balie dat leert dat advocates gemiddeld de helft minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat veel vrouwen na vijf jaar uit de advocatuur stappen, omdat de combinatie met een gezin onmogelijk blijkt. "De balie is geenszins een vrouwvriendelijke werkomgeving." (DM)

