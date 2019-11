Exclusief voor abonnees "Bal van Obbi was perfect" Invallers doen het in slotseconden 08 november 2019

Alsof Preud'homme het vooraf had uitgetekend. Met nog tien minuten te gaan bracht hij Oulare en Lestienne samen in. Assist van de eerste en goal van de tweede, uitgerekend in de laatste minuut van de blessuretijd. Standard mag blijven dromen van de volgende ronde.

