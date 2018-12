"Bal ligt in kamp van parlement" Premier Michel 15 december 2018

Premier Charles Michel hoopt dat de Belgische begroting volgende week in de Kamer kan worden goedgekeurd, maar "die bal ligt niet meer in mijn kamp, maar in dat van de fracties in het parlement". Dat zei hij gisterochtend bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel. "Ik heb de indruk dat het onverantwoordelijk zou zijn van wie de begroting heeft uitgewerkt, om ze daarna niet goed te keuren." De Kamer moet volgende week donderdag stemmen over de begroting voor volgend jaar. Of die wordt goedgekeurd, is niet zeker nu de N-VA-ministers ontslag hebben genomen. Ex-minister van Financiën Van Overtveldt kon vrijdag in 'De ochtend' nog geen duidelijkheid geven over de houding van zijn partij. "Vraag is of het geheel van afspraken wordt uitgevoerd of niet."

