'Bake Off', maar dan met barbecues 05 april 2018

Op VIER worden vanavond de zakken houtskool bovengehaald voor de start van 'Grillmasters'. Daarin gaan wereldkampioen barbecue Peter De Clercq en groentechef Seppe Nobels op zoek naar het beste barbecueduo van Vlaanderen. Tijdens de auditieaflevering worden 30 duo's uitgenodigd in de Grillmasterhoeve, en daar zitten kandidaten van diverse pluimage tussen: foodies, ondernemers, clowns, bikerboys, slagers, een grootvader en z'n kleinzoon... Allemaal moeten ze één signatuurgerecht grillen onder het toeziend oog van de chefs. Sommigen doen dat in een foodtruck of met vier barbecues tegelijk, anderen in een put in de grond. Peter en Seppe proeven en keuren, en beslissen welke tien duo's volgende week terugkomen. Een beetje zoals 'Bake Off Vlaanderen', maar dan met barbecues. Daarna begint de échte afvalrace. Elke week valt één duo af en belandt in de 'burn-out', en na negen weken kennen we de beste grillmasters van het land. (SD)

