Exclusief voor abonnees "AZ is technische machine" Bölöni 22 augustus 2019

00u00 0

De Grolsch Veste kreeg een goedgeluimde Laszlo Bölöni over de vloer. De Roemeense coach overgoot de gebruikelijke persconferentie met humor én een stukje proza. "Als wij een vechtmachine zijn, dan is AZ een technische machine. Ik heb veel respect voor artiesten, maar ik heb ook eerbied voor de boeren die het graan oogsten waar brood van gemaakt wordt. Ik bewonder artiesten, maar als ik niet kan zingen zoals Pavarotti, dan hou ik beter mijn mond en dus ben ik maar trainer geworden. (lacht)" Ook op de vraag van een Nederlandse journalist of hij vanavond Bolat opnieuw mee naar voor stuurt zoals bij Standard tegen AZ, antwoordde Bölöni met een vette knipoog. "Natuurlijk. Daar hebben we de hele week op getraind, net als tien jaar geleden." Het ontbreken van de fans vatte Bölöni dan weer iets serieuzer op. "Heel spijtige zaak. We hebben de beste fans van België, misschien maken ze voor sommigen een beetje te veel lawaai, maar dat is net hun job. Ik begrijp er eerlijk gezegd niets van. Dit is een beetje stigmatiseren en ik weet niet of het een gezonde beslissing is met het oog op de terugmatch in Brussel. Dat er weinig volk verwacht wordt? Dan gaan de spelers beter horen wat er vanaf de bank geroepen wordt. (grijnst) Wat wil je dat ik zeg? Ik heb ooit met PAOK voor een leeg stadion moeten spelen en dat was een erg trieste belevenis." (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis