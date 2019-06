Exclusief voor abonnees 'Avengers: Endgame' wordt dit weekend allicht meest succesvolle film aller tijden 18 juni 2019

00u00 0

'Avengers: Endgame', de blockbuster waarin Chris Hemsworth te zien was als superheld Thor, is goed op weg om de meest winstgevende film ooit te worden. Nog 45 miljoen dollar te gaan en de Marvel-film steekt recordhouder 'Avatar' - na 10 jaar - voorbij als nummer één van de wereldwijde box office. Geen nood, 'Avatar' krijgt opnieuw een paar kansen, want producent Disney (sinds kort de eigenaar van 20th Century Fox, dat de filmrechten op de blauwe mannetjes bezit) kondigde liefst vier nieuwe 'Avatar'-films aan, waarvan we de eerste al in 2021 te zien krijgen. (MVO)