Exclusief voor abonnees "Avenatti had verschil kunnen maken" Vanderhaeghe 23 mei 2019

"Bij de eerste twee fases was Avenatti al betrokken. Hij was duidelijk gedreven, maar binnen de minuut was het al over." Dat stelde Yves Vanderhaeghe vast en hij kende meteen de gevolgen: "Met zijn gestalte had hij zeker na de rust heel nuttig kunnen zijn. Nu konden we voor doel weinig aanvangen met de centers vanaf de flank. Daar stond alleen nog Lepoint. We weten uit eerdere duels wat Avenatti daar kan aanvangen." Vanderhaeghe werd dan nog naar de tribune gestuurd toen de frustraties te groot werden: "We gaan één op één naar de keeper toe en ineens fluit de ref. Er was voorafgaandelijk een fout gemaakt op Koita net buiten het strafschopgebied, zo bleek, maar Lardot vond dat hij zowaar met scheidsrechtersbal moest hernemen. Dan wist ik het ook even niet meer." (ESK)

