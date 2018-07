"Auto nog altijd te traag" Vandoorne 13de 23 juli 2018

Na Silverstone was ook Hockenheim niets dan ellende voor Stoffel Vandoorne. Sinds McLaren hem in Engeland een nieuw chassis gaf, komt hij niet meer vooruit. Uit de computergegevens blijkt waarom: de auto van de West-Vlaming genereert minder neerwaartse druk dan hoort. Gevolg: traagste in alle sessies, op 6 à 8 tienden van Alonso met 'dezelfde' auto.

