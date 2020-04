Exclusief voor abonnees 'Australische beelden' in Nederland 23 april 2020

00u00 0

De beelden doen terugdenken aan de Australische bosbranden begin dit jaar, maar deze natuurramp speelt zich veel dichter bij huis af. De Nederlandse brandweer had gisteren de grootste moeite om bosbranden onder controle te krijgen. Zo moest een heel dorp ontruimd worden omdat natuurgebied De Meinweg (foto) in brand stond. De 4.000 inwoners van Herkenbosch, op zo'n 30 km van de Belgische grens, werden uit hun huizen gehaald. Zij konden nog steeds niet terugkeren naar hun woning. Ook een veenbrand in de Deurnese Peel, een natuurgebied in Nederlands Limburg, geraakte amper onder controle - ondanks vier blushelikopters van de luchtmacht. De brandweer liet gisteren weten dat al

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen