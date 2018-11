"Australië of West-Vlaanderen: we zien wel" Twee boeren vínden vrouw 14 november 2018

De VTM-reeks 'Boer zkt Vrouw' heeft twee grensoverschrijdende liefdesverhalen opgeleverd. De 'Australische' hunk Jan (30) en de West-Vlaamse Romina (27) wonen nog altijd 16.000 kilometer van elkaar, maar ze zijn dolverliefd. "'s Ochtends sta ik op en denk ik aan haar. 's Avonds ga ik slapen en denk ik aan haar. Het is lang geleden dat ik me zo gevoeld heb", getuigt Jan. Hij kan niet wachten tot Romina volgende maand op bezoek komt en zo'n vier weken zal blijven. Of het koppel uiteindelijk zal neerstrijken in Australië of België, is nog geen uitgemaakte zaak. Ook Manu (53) en Hilde (50) zijn nu al bijna een halfjaar samen. Zij staan een stap verder in hun relatie: nog deze week verhuist de politieagente naar Zuid-Afrika, om "hopelijk voorgoed" bij haar olijfboer in te trekken. (CMA)

