"Atalanta wil Cobbaut"

04 januari 2020

Contact was er nog niet. Volgens het doorgaans betrouwbare 'La Gazzetta dello Sport' heeft Atalanta Elias Cobbaut (22) op de radar staan. De Italianen zouden de Anderlecht-verdediger een aantrekkelijke piste vinden omdat hij zowel in het centrum als op de linkerflank uit de voeten kan. Mocht Anderlecht een financiële slag kunnen slaan, dan zal het zeker bereid zijn te luisteren, maar de entourage van de Rode Duivel had gisteravond nog niks officieels vernomen van de ploeg van Timothy Castagne. Cobbaut is dit seizoen een basispion bij paars-wit. (PJC)