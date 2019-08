Exclusief voor abonnees "Assists perfect op maat" David * 2 goals 16 augustus 2019

00u00 0

Jonathan David (19) is een killer. "Als hij alleen voor de keeper komt, zijn we quasi zeker dat hij scoort", is aanvoerder Vadis Odjidja lovend voor zijn jonge Canadese ploegmaat. Dat bleek ook gisteravond tegen Larnaca. Twee keer kwam David in blessuretijd alleen voor de doelman, twee keer was hij trefzeker. "Bij mijn eerste doelpunt had ik nog wat geluk, want de bal kwam nog tegen de arm van de keeper. De tweede ging wel perfect binnen", grijnst David. "Ik moest wel scoren. De assists van Dejaegere en Vadis waren perfect op maat. Na het openingsdoelpunt kwamen er meer ruimtes en die kon ik goed benutten."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis