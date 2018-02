'Assassin's Creed: Origins' heeft 'lerarenversie' 24 februari 2018

Aan iedere aflevering van de 'Assassin's Creed'-serie werkt een team van geschiedkundigen mee. Zij zorgen ervoor dat de gebouwen die u als historische sluipmoordenaar beklimt, zo getrouw mogelijk in het spel zitten. Op die manier kwamen de afgelopen tien jaar al het Jeruzalem van de derde kruistocht, het Firenze van de renaissance, het Boston van de Amerikaanse Revolutie en het Parijs van de Franse Revolutie in beeld. Hier en daar gebruikten geschiedenisleraars de games weleens in de les. Ubisoft, het videogamebedrijf achter de serie, bouwde daar dit jaar op voort met zijn Discovery Tour bij 'Assassin's Creed: Origins', de recentste episode uit de reeks die zich in de laatste jaren van het Egyptische rijk anno 50 vC afspeelt. Wie de game in huis heeft, kan een gratis update downloaden, die alle geweld en tijdsdruk uit het spel haalt. In de plaats daarvan kan u plaatsen en monumenten als Memphis, Alexandrië, de piramides van Gizeh en de Oase van Faiyum bezoeken als een soort virtuele toerist, en er vijfenzeventig thematische rondleidingen in volgen. "De geschiedenis is de kern van onze games", zegt creatief directeur Jean Guesdon. "We wilden deze keer meer doen met alle research die we hebben uitgevoerd."

