"Assange wilde spioneren vanuit Ecuadoraanse ambassade"

16 april 2019

Julian Assange probeerde vanuit de Ecuadoraanse ambassade in Londen andere landen te bespioneren. Dat zegt president Lenín Moreno in de Britse krant 'The Guardian'. Assange - oprichter van WikiLeaks - verbleef zeven jaar in de ambassade, maar werd vorige week opgepakt. "We kunnen niet toestaan dat ons huis, dat we hebben opengesteld, wordt gebruikt voor spionage. Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden", aldus Moreno. Assanges advocate ontkende de beschuldigingen. Recent doken gelekte documenten op die Moreno in opspraak brachten vanwege mogelijke corruptie.