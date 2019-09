"Artsen zwijgen fouten dood. Dus blijven ze dezelfde fouten maken”: specialist pleit voor nationaal meldpunt Jeroen Bossaert

02 september 2019

05u00 20 De Krant Het aantal verkeersdoden probeert onze overheid al decennia te verminderen, maar aan het aantal doden in onze ziekenhuizen door een fout of incident wordt niks gedaan. "Nochtans is die laatste groep veel groter", zegt Michel Bafort. Hij is hoofd Verloskunde in het AZ Alma in Eeklo en kruipt op de barricaden, met een revolutionair voorstel.

Muisstil werd het, toen Michel Bafort in 2017 op een seminarie voor het eerst een zaal vol artsen toesprak over medische fouten. "Je kon een speld horen vallen toen ik een aantal cijfers voorlas. Achteraf vonden heel wat collega's dat ik overdreef. Die cijfers, dat kón niet waar zijn." Bafort neemt er zijn documentatie bij. "Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 400.000 mensen door een medische fout. Dat zijn twee volle jumbojets per dag die neerstorten. Medische fouten zijn in Europa de derde doodsoorzaak in ziekenhuizen, na kanker en hart- en vaatziekten. Per ziekenhuisopname kan je als patiënt gemiddeld één tot twee fouten met medicatie verwachten."

De arts kijkt ons indringend aan. We begrijpen waarom zijn collega's vinden dat hij overdrijft. De cijfers lijken te straf om waar te zijn en schetsen een somber beeld. Toch diepte ook deze krant vorig jaar al een cijfer op dat aantoont hoe wijdverspreid het probleem is. Van de 2.500 verpleegkundigen die we toen ondervroegen in het kader van een onderzoeksreeks gaf 70% toe dat hij of zij meermaals per jaar een fout maakt. In 2017 becijferde de vzw Medisch Falen dan weer dat er in ons land jaarlijks meer dan 2.000 mensen sterven door zulke fouten. "Ergens is het niet meer dan logisch dat er zoveel fouten gemaakt worden, want missen is menselijk en de werkdruk in de medische sector is hoog", zegt Bafort. Toch stelt hij vast dat het taboe bijzonder groot is. "Het is met voorsprong het gevoeligste onderwerp in de ziekenhuizen. Iedereen heeft schrik om erover te praten. Onder collega's komt het zelfs amper ter sprake, terwijl iedereen weet dat er dagelijks fouten gemaakt worden. Er sterven jaarlijks meer mensen door medische fouten dan door het verkeer. En toch blijven we zwijgend toekijken." Bafort denkt te weten hoe we het taboe kunnen doorbreken.

Net als piloten

De gynaecoloog, die in de nationale raad van de Orde der Artsen zetelt, maakt een omweg langs de luchtvaartsector om zijn punt te maken. "Als er tijdens een vlucht een incident plaatsvindt, dan heeft de bemanning de plicht om dat te melden in een rapport. Elke vliegmaatschappij moet die rapporten vervolgens doorgeven aan een nationaal orgaan, waar men analyseert of er nood is aan een nationale of internationale richtlijn om te vermijden dat het incident opnieuw kan plaatsvinden. De piloot en maatschappij worden bovendien niet gestraft als ze het incident binnen een bepaalde termijn hebben gemeld." Dát systeem, zo vindt Bafort, moet ook in de medische wereld op poten gezet worden. "Vandaag hebben de meeste ziekenhuizen hun eigen meldsystemen voor fouten en incidenten, maar dat is vaak zeer beperkt. In sommige ziekenhuizen lijst men de fouten gewoon op en giet men ze op het einde van het jaar in een rapport waar verder niks mee gedaan wordt. In andere ziekenhuizen kijkt men intern hoe de fouten in de toekomst vermeden kunnen worden, maar daar stopt het dan. Niemand wisselt informatie uit."

Daarom is het volgens de arts noodzakelijk dat er op nationaal niveau een orgaan wordt opgericht waar álle medische fouten en incidenten gemeld kunnen worden, een Hoge Raad voor Medische Veiligheid. "Die kan alle data verzamelen en bekijken of er nationale richtlijnen uitgevaardigd moeten worden, om te vermijden dat andere ziekenhuizen dezelfde fout maken."

Iedereen wint

Bafort ziet het meldsysteem in drie stappen. "De eerste twee bestaan vandaag al. Eerst meld je de fout in de vakgroep van het ziekenhuis. Daar bekijken ze hoe ze lokaal de fout in de toekomst kunnen vermijden. Vervolgens gaat dat rapport naar de top van het ziekenhuis. Daar analyseert men of er maatregelen nodig zijn voor het hele ziekenhuis. Maar dan komt de nieuwe stap: de melding gaat ook naar het nationale orgaan. Daar kan men nagaan of er actie voor het hele land nodig is."

Het revolutionaire aan Baforts plan zit hem in het idee om dat meldsysteem 'sanctievrij' te maken. "Iedere arts of verpleegkundige die een fout meldt binnen een bepaalde termijn, mag geen sanctie vrezen." Dat klinkt als een vrijgeleide, maar is het niet, zweert Bafort. "Patiënten behouden al hun rechten en mogen een schadevergoeding eisen als een fout hen schade berokkend heeft. Met 'sanctievrij' bedoel ik dat het personeel of de artsen geen straf van hun oversten of van het ziekenhuis kunnen krijgen. Op die manier verlaag je de drempel en kweek je een cultuur waarin mensen durven te praten over hun fouten. In tegenstelling tot vandaag, waarbij iedereen zwijgt uit angst voor vergelding. Ik zou zelfs nog verder gaan en ervoor zorgen dat de meldingen in het systeem niet door een onderzoeksrechter opgevraagd kunnen worden. Daarvoor is juridisch werk nodig, maar het lijkt mij noodzakelijk om het systeem succesvol te maken."

Dat zo'n systeem werkt, heeft Bafort zelf kunnen vaststellen in zijn eigen ziekenhuis, het AZ Alma in Eeklo. "We hebben op de dienst materniteit vorig jaar een proefproject georganiseerd. Iedereen die fouten meldde, zou geen sanctie krijgen." Wat toen gebeurde, bevestigde Baforts vermoedens. "Het aantal meldingen schoot explosief de hoogte in. Wat nog maar eens aantoont hoeveel kleine en grote incidenten er doorgaans onder de radar blijven. Op onze dienst ging het vaak om kleine dingetjes, maar ook die waren erg nuttig. Iedere melding werd besproken en voor iedere fout bekeken we hoe we ze in de toekomst konden vermijden. Stel je nu eens voor dat je zo'n systeem invoert over het hele land en daar een nationaal orgaan aan koppelt? Iedereen zou erbij winnen. De patiënt in de eerste plaats, want voor hem wordt het veiliger. Maar de sociale zekerheid zou ook besparen. Want als er minder fouten gemaakt worden, dan zijn er ook minder hersteloperaties en minder dagen in het ziekenhuis nodig. Tot slot winnen de artsen en ziekenhuizen erbij, want de kostprijs van de verzekeringspremies zal dalen. Dat heeft een ziekenhuis in de Verenigde Staten al aangetoond. In het Virginia Mason Hospital in Seattle werken ze al jaren met een sanctievrij meldsysteem. Hun verzekeringspremie is al met 75% gedaald! En ze staan al twee jaar op rij in de top 50 van de beste ziekenhuizen ter wereld."

Ingewikkeld

Bafort beseft dat zijn idee niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, maar hoopt dat er tenminste een debat over komt. "Zo'n idee moet rijpen, zowel binnen de sector als binnen de politiek. Maar parlementairen zouden hier vandaag al mee aan de slag kunnen gaan, of op het kabinet Volksgezondheid kan men een werkgroep opstarten. Want zo'n systeem uitrollen is juridisch en organisatorisch ingewikkeld. Maar als het ons lukt, zouden we in één klap een voorloper in Europa zijn. Waarom zouden we er niet naar streven om van de Belgische ziekenhuizen de veiligste ter wereld te maken?"

Bent u arts of verpleegkundige, heeft u ervaring met medische fouten en wilt u daar (anoniem) over praten? Neem dan contact op met onze redactie via jeroen.bossaert@dpgmedia.be. Alle getuigenissen worden vertrouwelijk behandeld.