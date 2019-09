“Artsen moeten elke medische fout melden”: specialist pleit voor nationaal meldpunt Jeroen Bossaert

02 september 2019

05u00 0 De Krant Er worden in ons land nog te veel medische fouten en incidenten onder de mat geveegd. Dat zegt een arts die zich specialiseerde in de problematiek. Hij pleit voor een nationaal meldpunt.

Er sterven in ons land meer mensen door medische fouten en incidenten in ziekenhuizen dan door het verkeer. Toch blijft de problematiek al decennia onder de radar. "Het is het gevoeligste onderwerp in de sector", weet Michel Bafort, diensthoofd Verloskunde in het AZ Alma in Eeklo en lid van de Nationale Raad van de Orde der Artsen. "Maar als we er iets aan willen doen, moeten we het taboe doorbreken."

Hij pleit voor de oprichting van een nationaal meldpunt, naar analogie met de luchtvaartsector. "Als er op een vliegtuig een incident plaatsvindt, dan wordt dat niet alleen intern gemeld en besproken, maar vertrekt er ook een rapport naar een nationaal orgaan. Dat bekijkt of er een richtlijn voor de héle sector verstuurd moet worden." Bafort vindt dat er voor de ziekenhuizen dringend eenzelfde systeem op poten gezet moet worden, met een zogenaamde Hoge Raad voor Medische Veiligheid als nationaal meldpunt. "Nu heeft iedereen zijn eigen interne meldsysteem, maar er is geen overzicht en geen uitwisseling van informatie."

Bafort benadrukt dat elke arts of verpleegkundige die iets meldt vrijgesteld zou moeten zijn van een sanctie door de ziekenhuisdirectie. "Alleen dan zal men het aandurven om effectief incidenten te melden."

Een proefproject met zo'n 'sanctievrij' meldsysteem in het AZ Alma vorig jaar leverde goede resultaten op. "Het aantal meldingen steeg explosief. Daardoor konden we onze dienstverlenging fors verbeteren."

