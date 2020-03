Exclusief voor abonnees "Artistieke vluchteling in ons land" Hec Leemans 25 maart 2020

Voor striptekenaar Hec Leemans, bekend van 'F.C. De Kampioenen', is Albert Uderzo een reus in de stripwereld. "Hij liet artistieke kwaliteiten samengaan met commercieel succes. Eigenlijk waren Uderzo en Goscinny artistieke vluchtelingen in ons land. In de jaren vijftig maakten ze reeksen voor het weekblad 'Kuifje' en de krant 'La Libre Belgique'. Uit die tijd dateert één van mijn favoriete reeksen van hen, Hoempa Pa, over een gekke indiaan. Maar de twee werden in ons land buitengekeken nadat ze een soort vakbond voor stripartiesten hadden proberen oprichten. Dan zijn ze naar Frankrijk teruggekeerd en hebben ze het tijdschrift 'Pilote' uit de grond gestampt."

