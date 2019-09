Exclusief voor abonnees "Arm leek in natuurlijke positie te hangen" Het oordeel van huisref POTS 19 september 2019

00u00 0

"Heel scherp waren de beelden die we van de regisseur kregen niet, maar het leek er toch op dat het geen penalty was. Een verdediger moet bij een schot op doel, een voorzet of een sliding de arm dicht tegen het lichaam houden. Marcão kreeg de bal wel op zijn arm, daar is geen discussie over, maar zijn arm leek me in een natuurlijke positie te hangen, dicht genoeg tegen het lichaam. Als die al bewoog, dan kwam dat door de impact van de bal. Marcão deed geen poging om de bal te blokken of om zich breed te maken. Ik ga ervan uit dat de VAR over betere beelden beschikte dan wij en hij vond na de check duidelijk ook dat er geen reden was om penalty te fluiten. Het spel ging gewoon voort."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Marcão

sport

sportdiscipline

voetbal

POTS

VAR