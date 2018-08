"Aretha Franklin gaat snel achteruit" 14 augustus 2018

Het gaat niet goed met Aretha Franklin (76). De 'queen of soul' vecht al sinds 2010 tegen kanker en zou er volgens Amerikaanse media erg slecht aan toe zijn. De naaste familie en vrienden van de zangeres zitten momenteel aan haar bed om steun te bieden. Franklin trad voor het laatst op in november 2017 tijdens een benefiet voor de Elton John AIDS Foundation, maar vorige zomer annuleerde ze nog een hele reeks concerten op doktersbevel. Het icoon was in het verleden een verstokte roker en vocht ook tegen een alcoholverslaving. Ook worstelde ze met haar gewicht: ze ging meermaals op crashdieet. In 2010 ging ze onder het mes om een tumor te laten wegnemen. Aan welk type kanker ze lijdt, maakte Franklin nooit bekend, maar volgens haar dokter gaf de operatie haar "15 tot 20 extra jaren".

