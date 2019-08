Exclusief voor abonnees "Apu verdwijnt niét uit 'The Simpsons'" 27 augustus 2019

'The Simpsons'-maker Matt Groening heeft op de D23 Expo van Disney bevestigd dat het controversiële personage Apu Nahasapeemapetilon niet uit de tv-show zal verdwijnen. Daar was aanvankelijk sprake van, omdat Apu schadelijke stereotypen in stand zou houden.

