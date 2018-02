"Apple lanceert binnenkort drie nieuwe iPhones" 27 februari 2018

Apple werkt volgens persbureau Bloomberg aan drie nieuwe iPhones tegelijk. Het zou gaan om de grootste iPhone tot nu toe, een tweede toestel dat even groot is als de iPhone X en ten slotte een telefoon die wat goedkoper is, maar wel de belangrijkste functies van de topmodellen heeft. Alle drie krijgen ze een scherm met smalle randen.