"Applaus alsof ik zelf won" Stybar 21ste 27 december 2018

"Het was leuk, maar vooral lastig", zei Zdenek Stybar na zijn rentree in het veld. De drievoudige ex-wereldkampioen werd 21ste op 2:48 van Mathieu van der Poel. Niet slecht als je weet dat hij op de allerlaatste rij moest starten: hij stak dus een 40-tal renners voorbij. "Maar dat heeft veel kracht gekost. En ik heb enorm veel fouten gemaakt. In sommige ronden nam ik elke bocht verkeerd. Mijn conditie is nog niet top en technisch hink ik ver achterop. Toch hoop ik dat het de komende dagen beter lukt (Stybar rijdt ook in Loenhout, Diegem en Baal, red.). Als ik hier beter had kunnen starten was top 15 mogelijk, op een bepaald moment zag ik zelfs de top 10 rijden. Ik werd inderdaad enorm toegejuicht. Ik kreeg zo veel applaus dat het voelde alsof ik zelf in winnende positie reed."

