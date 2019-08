Exclusief voor abonnees "Antwerp is vechtmachine" AZ-coach Slot 22 augustus 2019

Bij AZ deed trainer Arne Slot zijn huiswerk. Hij wist wat voor vlees hij vanavond in de Grolsch Veste heeft. "Ze hebben Viktoria Plzen uitgeschakeld, een team dat uit de voorronde van de Champions League kwam. Dat is op zich al een knappe prestatie. Antwerp heeft een ervaren ploeg. Spelers als Bolat en Mbokani kennen we hier ook wel. 'Rafalov' vind ik persoonlijk een heel goede speler. Naast die individuen is het een vechtmachine. Ze werken keihard en er zijn ook wat Afrikaanse spelers bij, dus af en toe zit er wel zo een tackletje bij. Individuele kwaliteit met vechtlust en hardheid, maar dat vrezen we niet. Zij verdedigen fanatiek en proberen tot de laatste snik een tegendoelpunt te voorkomen. Dat lukt ons ook aardig, maar op een andere manier, door heel aanvallend te spelen, hoog op de helft van de tegenstander. Antwerp doet dat door meer in te zakken." Het gebrek aan uitfans zal volgens Slot niet doorwegen. "We spelen ook niet in ons stadion. Als dat nu wel het geval was, lag dat anders. Nu spelen we eigenlijk allebei op verplaatsing, zoals ze dat in België zo mooi zeggen", besloot Slot. (SJH)

