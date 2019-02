"Antisemitische commissaris" neemt Joodse advocaat 27 februari 2019

De commissaris van de hondenbrigade die van antisemitisme wordt beticht, heeft een Joodse advocaat onder de arm genomen. Zes agenten en de Belgische Liga tegen het Antisemitisme dienden vorig jaar een klacht in tegen de commissaris omdat hij nazimuziek zou opzetten en die ook liet horen aan politieagenten met een Joodse achtergrond. Ook zou hij meermaals de Holocaust ontkend hebben. Zijn advocaat Simon Bretholz is de voorzitter van 'Belgium Stands with Israel' en ex-voorzitter van de Belgische Zionistische organisatie. Hij ontkent alle betichtingen. Vrijdagochtend viel de algemene inspectie binnen bij de hondenbrigade van de politiezone Zuid en in het huis van de verdachte. De politieagent en zijn advocaat zijn naar eigen zeggen in shock van de huiszoeking die vrijdag plaatsvond. "Wat ze zijn vrouw en dochter hebben aangedaan is inacceptabel en verachtelijk", vindt Bretholz. "Al twaalf jaar werken wij samen, Geert heeft al bij veel Joodse betogingen en evenementen voor de veiligheid gezorgd. Hij antisemitisch? Ik geloof dat voor geen meter." De commissaris werd al naar een andere dienst overgeplaatst. (WHW)

