"Anthony deed niks fout" 43-jarige advocaat veroordeeld voor aanranding minderjarige vriendin 28 november 2018

00u00 0

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft gisteren een 43-jarige advocaat veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van zijn minderjarige vriendin. Toen Ashley 15 was, raakte ze zwanger van hem. Vandaag is ze 18 en nog altijd samen met de man. Hun dochtertje wordt in februari 2 jaar. Voor één keer wil de jonge vrouw haar verhaal doen. "Zou ik het anders hebben gedaan als ik opnieuw 15 was en verliefd werd op Anthony? Nee, want hij is goed voor me, ik zie hem graag en hij is een goeie papa. Hij en ik, we hebben gekozen voor elkaar. We willen daar niet meer scheef voor bekeken worden." (VSH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN